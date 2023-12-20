Boğaziçi’nde LGBTİ+ bireylerin ailelerinin hikayesini anlatan belgesele sansür

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, LGBTİ+ bireylerin ailelerinin hikayesini anlatan belgeselin gösterimi yasaklandı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü, LGBTİ+ bireylerin ailelerinin hikayesini anlatan ‘Benim Çocuğum’ adlı belgeselin gösteriminin okul yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre kulüp gerekli izin ve belgeleri günler öncesinden okulun ilgili birimlere iletmesine rağmen yasak kararı gösterime iki saat kala verildi. Kulübün “Neden yasak kararı verildi” verildi sorusuna yanıt olarak “Aynı belgeselin gösterilmesine daha önce izin verilmediği gibi şu anda da verilemeyeceği” dendi. Bunun haricinde herhangi bir açıklama yapılmadı.

Benim Çocuğum belgeselinin yönetmeni, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işine üç kez son verilen Can Candan.

Kulübün geçen sene düzenlediği açık hava film gösteriminde de Benim Çocuğum dahil bazı yapımlar sansürlenmiş ve kulüp bir ay süreyle kapatılmıştı. Okul yönetimi, gösterim yapılmasın diye etkinlik alanında fıskiyeleri çalıştırmıştı.