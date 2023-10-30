Rapor: Seçim döneminde Erdoğan LGBTİ+’ları hedef aldı, Kılıçdaroğlu sustu

Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma (ÜniKuir) Derneği’nin raporuna göre, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Tayyip Erdoğan LGBTİ+’ları en çok hedef gösteren aday olurken buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu olumlu ya da olumsuz hiçbir söylemde bulunmadı.

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ÜniKuir Derneği’nin, cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki adayların ve siyasi aktörlerin LGBTİ+’ları ve haklarını nasıl ele aldıklarını izlediği, ‘Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerini LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzleme ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 6. Yasama Yılının LGBTİ+ Hakları Bağlamında İzlenmesi Raporu’nu yayınladı.

Bianet‘in rapordan aktardığına göre, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayları arasında LGBTİ+ haklarına yaklaşımlar farklılık gösterdi.

Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan katıldığı 139 farklı etkinlikte LGBTİ+’lara yönelik 57 nefret içerikli, ayrımcı veya düşmanlaştırıcı söylem üretirken, diğer adaylar LGBTİ+’ları neredeyse hiç gündemlerine almadı.

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı 91 etkinliğin hiçbirisinde LGBTİ+’lara yönelik hak temelli veya ayrımcı söylem üretmedi. Ata ittifakının adayı Sinan Oğan bir kez LGBTİ+’ları hedef alırken, Memleket Partisi’nin Muharrem İnce de bir kez LGBTİ+’ların haklarından bahsetti.

Siyasi aktörlerin seçim döneminde LGBTİ+ haklarına yönelik ürettikleri hak temelli veya ayrımcı söylemleri de inceleyen rapor, diğer önemli siyasi aktörlerin durumunu şöyle özetledi: