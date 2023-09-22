Erdoğan BM’nin sürdürülebilirlik renklerini, LGBTİ+ onur renkleriyle karıştırıp sinirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için gittiği ABD’den dönüşte, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Ne yapılmak isteniyor?” diyerek tepki gösterdi.

LGBTİ+ haklarını temsil eden gökkuşağı onur renkleri BM merkezinde yer almıyor. Bunun yanında genel merkezde Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için kullandığı renkler bulunuyor.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan, dün ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde iktidara yakın medya aracılığıyla konuştu.

Burada ‘aile’yle ilgili bir soruyu yanıtlayan cumhurbaşkanı, şunları dedi: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT’ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT’ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım.”

Erdoğan‘ın bahsettiği basamaklar, zirve için BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için kullandığı renklerle donatılmış durumda. Yani LGBTİ+ onur renkleri değil.

Sürdürülebilir Kalkınma AmaçlarI renkleri ve LGBTİ+ onur renkleri

Reuters’ın aktardığına göre BM genel merkezinde LGBTİ+ haklarını destekleyen gökkuşağı onur renkleri bulunmuyor.

Buna rağmen BM Genel Sekreteri António Guterres, LGBTİ+ haklarının güçlü bir destekçisi ve savunucusu.