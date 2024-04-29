Klimt’in ‘kayıp’ tablosu 32 milyon dolara satıldı

Gustav Klimt’in ‘Miss Leiser’ın portresi’ müzayede evi Im Kinsky’nin açık artırmasında 32 milyon dolara (1 milyar 37 milyon 302 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: Im Kinsky

Müzayede evi, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen fakat Viyana yakınlarında özel bir villada bulunan eserinin değerini 30 ile 50 milyon avro arasında tahmin etmişti. Bu kadar net bir şekilde tasvir edilmesine rağmen ‘Miss Lieser’in gerçekte kim olduğu belirsizliğini koruyor.

Adolf ve Justus Lieser kardeşler Avusturya-Macaristan İmparatorluğun’da zengin sanayicilerdi. Nazi Almanyası’nın 1938’de Avusturya’yı ilhak etmesi, ülkedeki Yahudilerin zulme uğraması, mallarının kamulaştırılması ve toplama kamplarına gönderilmesinden sonra eserin kaybolduğu düşünülüyordu. Lieser ailesi üyelerinden bazıları da Auschwitz’de öldürülmüştü.

Reuters’ın haberine göre müzayede evi, Lieser ailesinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra mal varlığını geri almak için Viyana’ya döndüğünü fakat tablonun hiçbir belgede yer almadığını söyledi. Im Kinsky’nin açık arttırmayla ilgili eserin şimdiki sahiplerinin kimliğini açıklamadan yaptığı açıklama şöyle:

* Lieser ailesinin yasal varisleriyle temasa geçerek 2023’te onlarla ‘adil ve hakkaniyetli bir çözüm’ üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayan da bu belirsizlikler ve tarihsel boşluklardır.

* Söz konusu anlaşmanın içeriğinin açıklanmaması konusunda mutabık kalınmıştır.

* İlgili tarafların tüm taleplerinin sanat eserinin açık artırmaya çıkarılmasıyla yerine getirildiği söylenebilir.

* Anlaşma esasen ‘tamamen hukuki bir bakış açısıyla’ tabloyu Gustav Klimt’ten kimin sipariş ettiğinin ve söz konusu üç genç kadından hangisini tasvir ettiğinin önemsiz olduğu anlamına gelmektedir.