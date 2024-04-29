Borsa günü rekorla tamamladı – 29 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,69 değer kazancıyla 10.082,77 puanla rekor seviyeden tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 167,15 puan artı ve toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 2,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90’la ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 6,29’la spor oldu.

AA’nın haberine göre analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100-10.200 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.