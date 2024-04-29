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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomiye güven nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azalarak 99 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.


Mart ayında 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalarak 99 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 80,5’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 115,5’e yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalarak 117,1’e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 103,5’te inşaat sektörü güven endeksiyse 88,6 değerinde sabit kaldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199,0
Mart98,9100,0
Nisan102,499
Mayıs103,8
Haziran101,3
Temmuz99,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4

TÜİK’e göre tüketici güven endeksi nisanda arttı

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