Belediyeyi CHP’ye kaptıran AKP giderayak 100 milyon liralık alım yapmış

AKP yönetimindeki Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’nin, seçimi CHP’nin kazandığı kesinleşince 100 milyon lira tutarında alım yapıldığını tespit edildi.

Şatafatlı binasıyla gündeme gelen Yunusemre Belediyesi.

Yunusemre Belediyesi 34 milyon TL’lik bina ve altın varaklı mobilyalarla gündeme gelmişti.

Belediyenin 31 Mart gecesi sabaha kadar hareketli olduğu öğrenildi.

CHP’nin aktardığına göre AKP’li yönetim, kaybettiğini anlayınca saat 00.10 ile 05.07 saatleri arasında belediyeden 100 milyon lira tutarında alım yaptı.

Konuya ilişkin ANKA’ya konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban şunları söyledi:

“Hepinizin bildiği gibi Yunusemre Belediyesi’nde 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra 02.00’dan sabah 06.00’ya kadar çek kesildi, faturalar girişi oldu ve bizler de bunun usulsüz olduğunu söyledik. Bu çeklerin hiçbirini belgelenmeden ödememe kararı aldık.

Belgeleyemedikleri sürece bu çekin neden hangi hakka hukuka, hangi hizmete karşı kesildiği belgelenmediği için belediyemizin bu değerlerine sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse kafasına göre çek kesip belediyeden bunu tahsil edemeyecek.”