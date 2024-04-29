Yargıtay başkanı 26’ncı turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başlayan seçimlerin 26’ncı turunda da başkan seçilemedi.
25 Mart’ta başlayan Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 26’ncı tur oylamasında yine salt çoğunluk sağlanamadı. Mevcut başkan Mehmet Akarca 101, 3’üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109, 3’üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99 oy aldı. Seçime katılan üye sayısı 318 olurken 9 oy da geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim 27’nci tur oylamasıyla devam ediyor.
Yargıtay’da başkan niye bir türlü seçilemiyor?
DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre Yargıtay başkanının 26 turdur seçilememesinin nedenleri şöyle:
- Yargıtay’ın muhafazakar cephesi Akarca’yı sosyal demokrat ve İYİ Parti’ye yakın durduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Bazı üyeler de Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararını uygulamaması nedeniyle Akarca’ya tepkili.
- Akarca’nın emekliliğine kadar (65 yaş) dört yıl daha görev yapmasına iktidar olumlu bakmıyor
- Atalay kararını tanımayan 3’üncü Ceza Dairesi’nin başındaki Şentürk’ü MHP ve iktidara yakın isimler desteklese de diğer üyeler mesafeli duruyor.
- Kerkez’i bazı sosyal demokratlar, İYİ Parti’ye yakın milliyetçiler, Milli Görüş’çüler ve Adalet Bakanlığı’na küskün duranlar destekliyor.
- Seçimin uzamasının bir diğer nedeni de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın herhangi bir adayı işaret etmemesi.