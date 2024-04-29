Tahir Elçi davası: Savcıdan üç polis için beraat talebi

Tahir Elçi cinayeti davasında savcı mütalaasında yargılanan üç polisin beraatini istedi.

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Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 kasım 2015’te Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla can vermişti. Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşun hazırladığı ayrıntılı teknik raporda Elçi’nin olay yerindeki üç polis memurundan birinin ateşiyle öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Soruşturmada, Elçi’nin hangi silahtan çıkan kurşunla vurulduğuysa tespit edilememişti.

Davanın savcısı mütalaasında şunları dedi: “Olay yerinde görevli polis memuru sanıklar S.T, F.T. ve M.S. ile adı geçen teröristler arasında gerçekleşen silahlı çatışma anında nereden geldiği yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen kurşun ile maktulün hayatını kaybettiği kanaatine varılmıştır.”

Diyarbakır Barosu X hesabından beraat talebine tepki gösterdi: “İlk günden itibaren suikastı aydınlatma yönünde yargısal ve siyasal bir iradenin olmadığı yönündeki bütün iddia ve görüşlerimiz doğrulanmıştır.”

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren’se beraat talebine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır“

Diyarbakır Barosu, 12 Haziran’da 10’uncu Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek karar duruşması için insan hakları savunucularına ve hukukçulara davaya katılma çağrısı yaptı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının beraat yönünde sunduğu mütalaasına karşı Tahir ELÇİ dosyasının cezasız kalmaması için 12 Haziran 2024 tarihli karar duruşmasına tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz.



TAHİR ELÇİ SUİKASTI CEZASIZ KALMAYACAK pic.twitter.com/rUqaYeA1Hi — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) April 29, 2024