Tahir Elçi davasında ara karar açıklandı

Tahir Elçi cinayeti davasında ara karar açıklandı.

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Tahir Elçi cinayeti davasının dokuzuncu duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

BBC Türkçe’nin haberine göre ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla dosyada yargılanan üç sanık polis, bugünkü duruşmaya da SEBGİS’le katıldı.

Önceki duruşmalarda mahkeme Elçi ailesinin avukatlarının, üç sanığın mahkemeye getirilerek çapraz sorgu yöntemiyle yargılanması talebini reddetmişti.

Bir önceki duruşmada olduğu gibi avukatlar, sanıklar ve tanıkların olay yerine getirilerek olayın keşfinin yapılması talebini de yineledi.

Bu keşif talebiyle avukatlar sanıkların ve tanıkların olay yerine getirilmesi, yeniden canlandırma ve krokinin ortaya konarak daha kapsamlı bilirkişi neticesinde olayın faillerinin ortaya çıkarılmasını istiyorlar.

Bugünkü duruşmadaki önemli gelişmelerden biri, olay yerini gören bir işyeri kamerasının raporunun mahkemede okunması oldu. 5 Temmuz tarihli duruşmada avukatlar, olay yerini gören Mardin Kebap Evi’nin kameralarının TÜBİTAK tarafından incelenmesini talep etmişti.

Avukatların talepleri reddedildi

Mahkeme verdiği ara kararla Tahir Elçi ailesinin avukatlarının tüm taleplerini reddetti. Dava, 6 Mart tarihine ertelendi. Avukatlar bir sonraki duruşmada karar çıkmasını bekliyor.

Duruşmadan sonra Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapan baro başkanları, mahkemenin verdiği kararlara tepki gösterdiler.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren mahkemenin bugüne kadar verdiği 12 ara kararın davada maddi gerçeğin açığa çıkması konusunda somut, tarafız, bağımsız olmadığını savundu.

Eren, devamında şunları kaydetti:

”Olay yeri keşfi ve tanıkları dinlemekten de vazgeçti. Üç yıldır devam eden kovuşturmanın son noktasını koydu ve sizi sözde bir yargılamayla oyaladık ama bu dava dosyası bizi aşıyor ve Ankara’nın karanlık dehlizlerinde birileri ara karar koyuyor demeye getirdiler. Mütalaa karara dönüştü ama biliyoruz, ne mütalaa savcının ne de karar mahkemenin ve biz bugün bunu gördük.”