43’üncü İstanbul Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 43’üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde ödüller Atlas Sineması’ndaki törende sahiplerine verildi.

17-28 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 150 filmin seyirciyle buluştuğu festivalde Altın Lale Ödülü nehir Tuna’nın yönettiği ‘Yurt’ filmine verildi. Ulusal yarışmada Fıpresci ödülüyse Selman Nacar’ın yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi‘nin oldu.

En iyi belgesel film ödülünü Dargeçit filmiyle Berke Baş alırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü Tereddüt Çizgisi’ndeki rolüyle Tülin Özen, en iyi erkek oyuncu ödülünüyse ‘Bildiğin Gibi Değil’ filmindeki performanslarıyla Serdar Orçin ve Alican Yücesoy kazandı.

Ödül alan filmler şunlar:

Altın Lale: Yurt-Nehir Tuna

Ulusal Fıpresci ödülü: Tereddüt Çizgisi-Selman Nacar

Seyfi Teoman En İyi İlk FilmÖdülü: Büyük Kuşatma-Sinan Kesova

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Mansiyon Ödülü: Başlangıçlar-Ozan Yoleri

En iyi özgün müzik ödülü: Son Hasat-Doğan Duru

En iyi kurgu ödülü: Bildiğin Gibi Değil-Naim Kanat

En iyi sanat yönetmeni ödülü: Beraber-Nadide Argun van Uden

En iyi görüntü yönetmeni: Yurt-Florent Herry

En iyi senaryo: Bildiğin Gibi Değil-Vuslat Saraçoğlu

En iyi kadın oyuncu: Tereddüt Çizgisi-Tülin Özen

En iyi erkek oyuncu: Bildiğin Gibi Değil- Serdar Orçin/Alican Yücesoy

En iyi yönetmen: Tereddüt Çizgisi-Selman Nacar

Onat Kutlar jüri özel ödülü: Bildiğin Gibi Değil-Vuslat Saraçoğlu

Uluslarası Altın Lale ödülü: Sonsuza Dek- Anna Buryachkova

Uluslararası Fipresci ödülü: Sonsuza Dek-Anna Buryachkova

Uluslarası Jüri özel ödülü: Tatlı Rüyalar-Ena Sendijarević

Genç Usta ödülü: İstif-Luna Carmoon

Ulusal belgesel ve kısa filmde ödül alanlar şöyle:

En iyi belgesel: Dargeçit-Berke Baş

Mansiyon ödülü: Domates, Biber, Depresyon-Aybüke Avcı

En iyi kısa film: Eksi Bir-Ömer Ferhat Özmen

Fıpresci ödülü: Beyaz Dağın Çocukları-Yalçın Çiftçi

Mansiyon ödülü: Zarafet ve Şiddet Arasında-Şirin Bahar Demirel