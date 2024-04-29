43’üncü İstanbul Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) bu yıl 43’üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde ödüller Atlas Sineması’ndaki törende sahiplerine verildi.
17-28 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 150 filmin seyirciyle buluştuğu festivalde Altın Lale Ödülü nehir Tuna’nın yönettiği ‘Yurt’ filmine verildi. Ulusal yarışmada Fıpresci ödülüyse Selman Nacar’ın yönettiği ‘Tereddüt Çizgisi‘nin oldu.
En iyi belgesel film ödülünü Dargeçit filmiyle Berke Baş alırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü Tereddüt Çizgisi’ndeki rolüyle Tülin Özen, en iyi erkek oyuncu ödülünüyse ‘Bildiğin Gibi Değil’ filmindeki performanslarıyla Serdar Orçin ve Alican Yücesoy kazandı.
Ödül alan filmler şunlar:
- Altın Lale: Yurt-Nehir Tuna
- Ulusal Fıpresci ödülü: Tereddüt Çizgisi-Selman Nacar
- Seyfi Teoman En İyi İlk FilmÖdülü: Büyük Kuşatma-Sinan Kesova
- Seyfi Teoman En İyi İlk Film Mansiyon Ödülü: Başlangıçlar-Ozan Yoleri
- En iyi özgün müzik ödülü: Son Hasat-Doğan Duru
- En iyi kurgu ödülü: Bildiğin Gibi Değil-Naim Kanat
- En iyi sanat yönetmeni ödülü: Beraber-Nadide Argun van Uden
- En iyi görüntü yönetmeni: Yurt-Florent Herry
- En iyi senaryo: Bildiğin Gibi Değil-Vuslat Saraçoğlu
- En iyi kadın oyuncu: Tereddüt Çizgisi-Tülin Özen
- En iyi erkek oyuncu: Bildiğin Gibi Değil- Serdar Orçin/Alican Yücesoy
- En iyi yönetmen: Tereddüt Çizgisi-Selman Nacar
- Onat Kutlar jüri özel ödülü: Bildiğin Gibi Değil-Vuslat Saraçoğlu
- Uluslarası Altın Lale ödülü: Sonsuza Dek- Anna Buryachkova
- Uluslararası Fipresci ödülü: Sonsuza Dek-Anna Buryachkova
- Uluslarası Jüri özel ödülü: Tatlı Rüyalar-Ena Sendijarević
- Genç Usta ödülü: İstif-Luna Carmoon
Ulusal belgesel ve kısa filmde ödül alanlar şöyle:
- En iyi belgesel: Dargeçit-Berke Baş
- Mansiyon ödülü: Domates, Biber, Depresyon-Aybüke Avcı
- En iyi kısa film: Eksi Bir-Ömer Ferhat Özmen
- Fıpresci ödülü: Beyaz Dağın Çocukları-Yalçın Çiftçi
- Mansiyon ödülü: Zarafet ve Şiddet Arasında-Şirin Bahar Demirel