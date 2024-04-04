İstanbul Film Festivali'nin biletleri yarın satışa çıkıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) desteğiyle bu yıl 43.’üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında 17-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul’un iki yakasında altı salonda gösterimler yapılacak. Festival biletleri yarın satışa çıkıyor.



Bu yıl yönetmen Wim Wenders ve oyuncu Kôji Yakusho da festivalin konuğu. İkili son olarak Wim Wenders’in yönettiği 2023 yapımı Perfect Days (Mükemmel Günler) filminde birlikte çalışmış, Yakusho performansıyla Cannes Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı. 150’ye yakın filmin gösterileceği festivalde Berlin Film Festivali’nde ödül kazanan filmlerde seyirciyle buluşacak.