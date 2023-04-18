42’nci İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

ECE PİROĞLU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenen İstanbul Film Festivali’ndeki en iyi filme verilen Altın Lale Ulusal Yarışma Ödül’ünü Ayşe Polat’ın yazıp yönettiği ‘Kör Noktada’ filmi kazandı.

Görsel: Twitter

Yılın ilk büyük film festivalinde ödüller Soho House’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Festival direktörü Kerem Ayan’ın sunuculuğu üstlendiği gecede Uluslararası ve Ulusal Altın Lale ödüllerinin yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik ödülleri takdim edildi.

Ayşe Polat’ın yazıp yönettiği ‘Kör Noktada’ fıpresci, en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerini kazanırken, en iyi yönetmen ödülüne ‘Ayna Ayna’ filmiyle Belmin Söylemez layık görüldü.

Polat, ödülünü filme ilham olan Cumartesi Anneleri’ne adadı: “İlhamımı Cumartesi Annelerinden aldım o yüzden ödülü onlara adıyorum. Umarım çok yakında çok güzel günler gelecek.”

En iyi kurgu ödülünü alan Serhat Mutlu da ödülünü Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Naci İnci tarafından kapatılan Mithat Alam Film Merkezi’ne adayarak, Boğaziçi direnişini selamladı:

“Üç yıldır Türkiye’deki kurgucular olarak dayanışma içindeyiz. Birbirimize destek olabiliyoruz, haklarımızı savunabiliyoruz. Ödülümü hem benim, hem de arkadaşlarımın üzerinde çok büyük emeği olan Mithat Alam’a adıyorum. Hem evim hem okulum oldu. Şuan zor günlerden geçiyor ama eski günlerine kavuşacak az kaldı. Bir selam da Boğaziçi direnişine.”

Onat Kutlar jüri özel ödülüne ‘Cam Perde’ filmiyle layık görülen Fikret Ceyhan ise ödülünü Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlara adayarak, sorumluların cezalandırılmasını beklediğini söyledi: “Ben depremde oradaydım ben unutmayacağım lütfen siz de unutmayın.”

Ödüller şu şekilde: