İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı başladı

ECE PİROĞLU

42’inci İstanbul Film Festivali’nde ‘Altın Lale’ için yarışacak 11 film dün gösterilmeye başlandı. Yarışma heyecanının başladığı festivalin nabzını tuttuk.

İstanbullu sinema severler için de İstanbul Film Festivali, ‘baharın müjdecisi‘, aynı zamanda yılın da ilk film festivali. Çoğu film ilk gösterimini burada yapıp daha sonra Adana, Antalya, Ankara gibi büyük festivallerde yolculuklarına devam ediyor.

Sene boyunca konuşulacak filmleri kaçırmak istemeyenler de Nişantaşı, Taksim, Kadıköy arası mekik dokuyor.

İstiklal Caddesi’nde Fransız Kültür Merkezi ve Atlas Sineması’nın önü bugünlerde sinema severlerle dolu. Kalabalık zaman zaman turistlerin de ilgisini çekiyor ve sohbetlere dahil olup bu birlikteliğin sırrını çözmek istiyorlar.

Festivalde ulusal yarışmada yer alan filmlerin gösterimi dün başladı. İlk gün Kaan Müjdeci’nin ‘Iguana Tokyo’su ile Filiz Kuka’nın ‘Yüzleşme’si izleyiciyle buluştu.

Iguana Tokyo

‘Sivas’ filmiyle Venedik Uluslararası Film Festivali Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Kaan Müjdeci ikinci filmi ‘Iguana Tokyo’da izleyiciye gerçekle fantezi arasındaki hayatı sorgulatıyor. Filmlerinde hayvanlara da roller yazan Müjdeci, bu kez başrole bir Iguana koyuyor.

İlk gösterimini Antalya Film Festivali’nde yapan Iguana Tokyo, Tokyo’da yakın gelecekte geçen bir bilimkurgu filmi.

Kaosun ortasında Iguana

Şehrin her köşesi, tüm sosyal katmanları ‘M²’ isimli sanal gerçeklik oyununun büyüsü altındadır. Her yaş ve statüden insanın kendini içinde özgürce kaybedebildiği bu oyun, sıradan bir aile için kazanan ferdin tüm aileyi yönettiği tehlikeli bir deneyime dönüşür.

Gerçek hayatta asla yapamayacakları şeyleri rahatlıkla yapabilen aile bireyleri için gerçekle fantezi arasındaki ince çizgi gittikçe bulanıklaşır. İnsanların gerçeklikten kolayca kaçabildiği bu yeni dünyada sadece hayvanlar dışarıdadır. Müjdeci, başrole aldığı Iguana’yı aile kaosunun ortasına bırakıyor.

Yüzleşme

Filiz Kula’nın ilk filmi ‘Yüzleşme’, aile içindeki sırrı ve bu sırrın açığa çıkmasıyla yaşanacak yüzleşmeyi anlatıyor. Hızır uzun süredir yoğun bakımda olan karısı Halime’yi kaybeder. Kızı Hatice, annesinin hastalığı boyunca özverili bir şekilde yardımını esirgemeyen hasta bakıcı Evren’in, annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrenir. Hatice eve gelen babasına, öğrendiği gerçeği hissettirmeden ilgiyle davranmaya çalışır ancak bir süre sonra bu sırrı içinde daha fazla taşıyamayıp kız kardeşi Kader ile paylaşır. Hatice, Evren’in itirafını babalarına söylemeleri gerektiğini düşünürken Kader, ‘Polise gidip tüm bildiklerini anlatma’ taraftarıdır. Kader’in ablasına olan baskısı Hatice’de varoluşsal problemler yaratır ve Evren’in itirafının ağırlığı altında ezilmeye başlar. Beraber yenen bir akşam yemeğinde her aile ferdi bu durumla yüzleşmek zorunda kalır.