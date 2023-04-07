İstanbul Film Festivali başladı: Metin Akpınar’dan Nevra Serezli’ye sürpriz

42’nci İstanbul Film Festivali, dün akşam Süreyya Operası’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Onur ödüllerinin de verildiği törende usta oyuncu Metin Akpınar, eski dostu Nevra Serezli’ye sürpriz yaptı.

Fotoğraflar: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali, dün akşam Kadıköy’deki Süreyya Operası’nda Ali İhsan Varol’un sunumuyla düzenlenen törenle başladı.

Festivalin bu yılki ilk Sinema Onur Ödülü, yarım asrı aşan kariyerinde benzersiz karakterler yaratan, sinema ve tiyatronun yanı sıra ekranlarda da başarısını sürdüren Kayhan Yıldızoğlu’na sunuldu. Törene katılamayan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar aldı.

Kerem Ayan, Kayhan Yıldızoğlu’nun ödülünü torunu Zeynep Aybar’a takdim etti.

Metin Akpınar sürprizi

Festivalin ikinci Sinema Onur Ödülü ise tiyatro sahnelerinin yanı sıra sinema ve dizilerdeki performansları, dublaj sanatçısı olarak başarılarıyla adından söz ettiren Nevra Serezli’ye sunuldu.

Serezli’ye ödülünü sürpriz bir şekilde sahneye çıkan usta oyuncu Metin Akpınar takdim etti. İkili salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Metin Akpınar ve Nevra Serezli sahnede buluştu

Serezli’yle tanışma hikayelerini anlatan Akpınar, yıllarca beraber çalıştığı meslektaşına bu ödülü vermekten onur duyduğunu söyledi. Serezli de Akpınar’a, “Metin bak ikimiz beraber çıkınca salon kıyamet koparıyor bir şey yapmak lazım” diyerek yeni projelere ışık yaktı.

Festival ‘Hırçın’ başladı

Törenin ardından, Charlotte Regan’ın yönettiği ‘Hırçın’ filmi gösterildi. Sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı ve

duygusal bir baba-kız hikâyesini anlatan film, Sundance Film Festivali Büyük Jüri Ödülü’nü kazanmıştı.

Beyazperdede şenlik

Festivalde bugünden itibaren 12 gün boyunca dünya sinemasının en yeni örneklerinden kült yapıtlara, usta yönetmenlerin son filmlerinden yeni keşiflerden, klasikler ve gizli kalmış hazinelere kadar 84 ülkeden 160 yönetmenin toplam 163 filmi gösterilecek.