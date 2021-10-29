Akşam Postası / 29 Ekim 2021

Havada, karada, denizde: Yurtta 29 Ekim coşkusu!
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim en büyük eserim” dediği cumhuriyet ilanının 98’inci yıldönümü, tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı.
İkizdereliler 29 Ekim’i direniş alanında kutladı
Denizli’deki 29 Ekim kutlamasında Şebnem Şirin anıldı
Diyanet cuma hutbesinde Atatürk’ü anmadı, ‘mesajında’ söz etti
KKTC’de 29 Ekim’e ‘Erdoğan dizaynı’: Eski cumhurbaşkanlarına davet yok
FOX, Cumhuriyet ve ANKA’ya Anıtkabir’de engel: ‘Akıl tutulması’
AKP’li Elitaş’tan ‘128 milyar dolar’ yanıtı: Belki CHP’li işadamları döviz alıp satmıştır
AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Merkez Bankası’nın (MB) ‘kayıp rezerv‘ tartışmasına yeni bir bakış açısı kazandırdı: “O günler içerisinde belki CHP milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır.”
Erdoğan’ın hedefindeki zincir marketlere 3 milyar lira ceza
Zincir marketler hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda marketlere toplam 3 milyar lira para cezası kesildi.
Migros, ‘fahiş fiyat’ cezasını yargıya taşıyor
Ankara’da sessiz sedasız kurulan F-35 masası: Türkiye ve ABD ‘anlaşmalı boşandı’
Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’leri almasıyla ABD ile arasında yaşanan ‘F-35’ krizi devam ediyor.
Türkiye’nin ABD’ye F-16 teklifi, F-35 harcamasını beşe katladı
Pandemi organ bekleyenleri de vurdu
İzmir’deki organ nakli merkezi koordinatörü Dr. Rahmi Baykan, pandemiyle birlikte organ bağışı sayısında ciddi azalma olduğunu, nakil yapılamayan hastaların ise hayatını kaybettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu hız kesmiyor: Enerji şirketleriyle faturaları konuşmuş
Son dönemde muhalefet tarzını değiştirerek daha aktif bir görüntü sergilediği değerlendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enerji şirketleriyle de görüşerek sorunlara çözüm aradı.
Çevre Bakanlığı’nın adı değişti: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi.
Akşener’e ‘Bulunduğunuz yer Kürdistan’ diyen esnafa gözaltı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde, “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” diyen kişi gözaltına alındı.
Sabiha Gökçen’de dumanlı hava sahası
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda sigara yasağı ile ilgili kanun açık şekilde ihlal ediliyor. Kapalı alanda sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesine izin veriliyor. Bunun için kapalı sigara odası açıldı.
Covid-19’da felç bırakan hasarlar görülmeye başladı
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde hastalarda corona virüsüne bağlı olarak felç kalmaya kadar giden hasarların görülmeye başladığını söyledi.
İktidardan Davutoğlu’nun partisine ilk davet
Gelecek Partisi kuruluşundan bu yana iktidar tarafından ilk kez resmi bir davet aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı nedeniyle yapılan davete Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.
AKP’nin İstanbul il başkanı: 2053’e kadar oyumuz yüzde 35’in altına düşmez
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, 2053’e kadar partisinin oy oranının yüzde 35’in altına düşmeyeceğini söyledi.