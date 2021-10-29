Akşam Postası / 29 Ekim 2021

Havada, karada, denizde: Yurtta 29 Ekim coşkusu!

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Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Benim en büyük eserim” dediği cumhuriyet ilanının 98’inci yıldönümü, tüm yurtta büyük coşkuyla kutlandı.

AKP’li Elitaş’tan ‘128 milyar dolar’ yanıtı: Belki CHP’li işadamları döviz alıp satmıştır

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Merkez Bankası’nın (MB) ‘kayıp rezerv‘ tartışmasına yeni bir bakış açısı kazandırdı: “O günler içerisinde belki CHP milletvekilleri de bankadan elektronik sistemle döviz alıp satmışlardır.”

Erdoğan’ın hedefindeki zincir marketlere 3 milyar lira ceza

Zincir marketler hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda marketlere toplam 3 milyar lira para cezası kesildi.

Ankara’da sessiz sedasız kurulan F-35 masası: Türkiye ve ABD ‘anlaşmalı boşandı’

Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’leri almasıyla ABD ile arasında yaşanan ‘F-35’ krizi devam ediyor.

Pandemi organ bekleyenleri de vurdu

İzmir’deki organ nakli merkezi koordinatörü Dr. Rahmi Baykan, pandemiyle birlikte organ bağışı sayısında ciddi azalma olduğunu, nakil yapılamayan hastaların ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu hız kesmiyor: Enerji şirketleriyle faturaları konuşmuş

Son dönemde muhalefet tarzını değiştirerek daha aktif bir görüntü sergilediği değerlendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enerji şirketleriyle de görüşerek sorunlara çözüm aradı.

Çevre Bakanlığı’nın adı değişti: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildi.

Akşener’e ‘Bulunduğunuz yer Kürdistan’ diyen esnafa gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde, “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” diyen kişi gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen’de dumanlı hava sahası

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda sigara yasağı ile ilgili kanun açık şekilde ihlal ediliyor. Kapalı alanda sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesine izin veriliyor. Bunun için kapalı sigara odası açıldı.

Covid-19’da felç bırakan hasarlar görülmeye başladı

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde hastalarda corona virüsüne bağlı olarak felç kalmaya kadar giden hasarların görülmeye başladığını söyledi.

İktidardan Davutoğlu’nun partisine ilk davet

Gelecek Partisi kuruluşundan bu yana iktidar tarafından ilk kez resmi bir davet aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı nedeniyle yapılan davete Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.



AKP’nin İstanbul il başkanı: 2053’e kadar oyumuz yüzde 35’in altına düşmez

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, 2053’e kadar partisinin oy oranının yüzde 35’in altına düşmeyeceğini söyledi.