KKTC’de 29 Ekim’e ‘Erdoğan dizaynı’: Eski cumhurbaşkanlarına davet yok

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, ’29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na muhalif siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum örgütlerini davet etmedi.

Yeni Düzen’in haberine göre resepsiyona özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden hiçbir isme davet gönderilmedi. Bunun yanısıra eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı da davet listesinin dışında tutuldu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynakları resepsiyondaki engellemeleri inkar etmedi ve şöyle dedi: “19 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretine yönelik geliştirilen tavrın doğal bazı sonuçları da olacaktır.”

Bununla birlikte alınan kararda pandemi koşulları da gerekçe gösterildi.