‘Aktif vaka’da ilk beşteyiz!

Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Türkiye, halihazırda tedavi görenleri ifade eden ‘aktif vaka’ sayısında dünyada ilk beş ülke içinde.

Salgın istatistiklerini tutan ‘worldometers.info’ sitesine göre, bugün saat 21:30 itibariyle, dünyadaki toplam vaka sayısı 246,5 milyonu, iyileşenlerin sayısı ise 223,3 milyonu buldu. Toplam ölüm sayısı ise 5 milyonu geçti.

En çok vaka görülen ülke, 46,6 milyon vakayla ABD. Ülkede toplam 763 bin kişi ölürken, 36,5 milyon kişi iyileşti.

İkinci sıradaki Hindistan’da 34,2 milyon vaka, 457 bin can kaybı kayda geçerken, 33,6 milyon kişi iyileşti.

Üçüncü sıradaki Brezilya’da ise 21,7 milyon vaka görüldü. Ölü sayısı 607 bin olurken, 21 milyon kişi iyileşti.

İlk beşteyiz

Türkiye, 7,9 milyon vakayla, en çok vaka görülen ülkeler arasında altıncı sırada. Buna karşın, 70 bin ölümle 18’inci sırada yer alıyor.

Türkiye’ye dair dikkat çeken istatistik ise aktif vaka sayısıyla ilgili. Buna göre Türkiye’nin aktif vaka sayısı 480 bin.

Aktif vaka sayısında Türkiye; ABD, Britanya ve Rusya’nın ardından dördüncü sırada bulunuyor.