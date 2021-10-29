Aziz Sancar’dan gençlere: Bilim, meşakkatli iş; çok çalışmalı, inatçı olmalısınız

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bilim insanı olmak isteyen gençlere seslendi: “Bilim, meşakkatli bir iş. Deneylerin yüzde 80 ila 90’ı işe yaramaz. İnatçı olmalısınız, çok çalışmalı, bilimsel teknolojiyi takip etmelisiniz. Bilim dünyasında neler olup bittiğini işinize uygularsanız başarılı olursunuz.”

Sancar, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) uzman kişilerin kamuoyunu yakından ilgilendiren konulardaki görüşlerini dile getirdiği ADFVisitorsCorner (Ziyaretçi Köşesi) uygulamasına video mesajla katıldı.

AA’nın haberine göre Sancar, bilim hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve bunların üstesinden nasıl geldiğini anlattı.

Bilim insanının belirli bir konuyla ilgili soruya yanıt verebilmek için hipotez önermesi, onu kanıtlamaya çalışması ve deney yapması gerektiğini vurgulayan Sancar, “Hipotez oluşturmanın ve bunu kanıtlamak için deneyler yapmanın en zor yanı, vakaların yüzde 80 ila yüzde 90’ında ya hipotezin yanlış çıkması ya da deneylerin işe yaramamasıdır” dedi.

‘Hayal kırıklığına hazır olsunlar’

Sancar, bunun bilim insanı olmak isteyen gençler için çok önemli olduğuna işaret ederek, “Çok hayal kırıklığına hazır olsunlar. Aslında bu noktada birçok kişinin cesareti kırılır ve bilimi bırakır” ifadelerini kullandı ve engellerin üstesinden çok inatçı olarak ve deneyler yaparak geldiğini, deneyleri işe yaramayınca farklı yollar denemeyi sürdürdüğünü ve yeni hipotezler üretmeye çalıştığını vurguladı.

Sancar, 1918’de yaşanan grip salgınına neyin sebep olduğunu o dönemde teknolojik yetersizlik nedeniyle tespit etme ve kanıtlamanın mümkün olmadığının, elektron mikroskobu geliştirilince virüsün görülebildiğinin altını çizerek teknolojinin önemine değindi.

“Bilimde doğru soruyu sormanız ve aynı zamanda teknolojiyi takip etmeniz önemli. Teknoloji olmadığı sürece soruyu cevaplayamazsınız” diyen Sancar kendi çalışmaları üzerinden örnek verdi.