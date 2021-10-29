Kastamonu’da Erdoğan posterli 29 Ekim kutlaması

Kastamonu’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde jandarma komandolar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı. CHP’liler duruma tepkili.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’ndan askerler silahlı ve silahsız gösteriler yaptı. Bir gösterinin sonunda, askerler Türk bayrağının yanı sıra Erdoğan’ın posterini de açtı.

CHP Kastamonu milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Hasan Baltacı, söz konusu görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

CHP’li vekil, “Bayram millettin, vali devletindir. Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” dedi.

Bayram millettin, vali devletindir.



Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturululması hadsizliktir. #Kastamonu pic.twitter.com/1pamKAHwFP — Hasan Baltacı (@hasanbaltacichp) October 29, 2021

CHP Kastamonu İl Başkanlığı’nın Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’ndaki çelenk sunma töreninde de eleştirilerini sürdüren Baltacı, şunları söyledi: “Sabah valilik tarafından cumhuriyet bayramı dolayısıyla bir tören yapıldı, biz de katıldık. O törende ne yazık ki askerimize bir poster açtırıldı. Askere giden bilir, askerimiz bu ülkenin tamamından sorumludur. Askere giden bu ülkenin tamamının bekçisidir, bu ülkede yaşayan 84 milyonun evladıdır. O askerin eline hele de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının posterini verip de burada açtırmak bu halka, Cumhuriyet’i kuranlara saygısızlıktır.

‘Çocuklarını çürük raporuyla askere göndermeyenler…’

Hiç kimse unutmasın; ‘Ya istiklal, ya ölüm’ emrini veren Mustafa Kemal Atatürk’le çocuklarına çürük raporu alıp da askere göndermeyenler bir ve aynı değildir. Kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’le asla eşitlemesinler. Hiç kimse unutmasın; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyenlerle, egemenlik ‘şahsım’ diyenler ve şahsının çocuklarının kasalarına bu memleketin alın terini akıtanlar bir ve aynı değildir.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının şafağındayız, iki yıl kaldı. Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız. Bu İstiklal Yolu’nu tarihine yakışır şanlı bir yol haline getireceğiz. Sonucu belirleyecek olan bizlerin, sizlerin kararlılığı, inancı ve cesaretidir. Durmak yok bu yolda. Bu yolu bağımsızlık ve özgürlükle buluşturana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız, bunu böyle bilsinler. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı emekle, alın teriyle kurulacak. Liyakat ve adaletle gelecek kuşaklara emin ellerde aktarılacaktır. Buna olan inancımla Cumhuriyetin doğum günü kutlu olsun, Cumhuriyetimizin ilanının 98’nci yıl dönümü kutlu olsun.”

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin de ‘Milli bayramlarımız şov alanı değildir’ ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Erdoğan’ın posterinin ‘askerin eline tutuşturulmasının’ doğru olmadığını, daha önce AKP ve MHP’ye oy vermiş seçmenlerin de durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu savunan Erbilgin, “Ordu, Türk milletinindir. Asker hepimizin kardeşi evladıdır. Ve dahi ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bayram milletin, vali devletindir. Milli bayramlarımız şov alanı değildir. Bugün AKP genel başkanının posterinin askerimizin eline tutuşturulması doğru olmamıştır” ifadelerini kullandı.