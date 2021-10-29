İktidardan Davutoğlu’nun partisine ilk davet

Gelecek Partisi kuruluşundan bu yana iktidar tarafından ilk kez resmi bir davet aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı nedeniyle yapılan davete Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.

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Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, 2019 yılı eylül ayında kendine yakın isimlerle birlikte AKP’den istifa etmiş, aynı yıl Gelecek Partisi’ni kurmuştu.

Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinde yer alan habere göre cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıldönümünde kapılarını yeniden açan AKM’nin açılış törenine Gelecek Partisi de resmi olarak davet edildi.

Bu davet aynı zamanda Davutoğlu ve ekibine AKP ile ipleri koparmasının ardından gelen ilk resmi davet.

Davete Davutoğlu yerine başkan yardımcısı Selçuk Özdağ katılacak.