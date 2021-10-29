Covid-19’da felç bırakan hasarlar görülmeye başladı

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, son dönemde hastalarda corona virüsüne bağlı olarak felç kalmaya kadar giden hasarların görülmeye başladığını söyledi.

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Doç. Dr. Savaşçı, hastalarda corona virüsüne bağlı olarak kalp ritim bozukluğu, kalp, böbrek yetmezliği ve beyne pıhtı atması gibi çeşitli kötü komplikasyonlar ve hasarlar gördüklerini ifade etti.

Corona virüsünün damar yapısında ciddi hasara yol açtığını ve kanda da pıhtılaşmaya neden olduğunu belirten Savaşçı şunları söyledi: “Bunun sonucunda da kanlanan her organa pıhtı atabiliyor. Bu organların beslenmesini bozduğu zaman da o organ fonksiyon göremiyor. Biz bunu akciğerde çok sık görüyoruz. Kalpte görürsek kalp yetmezliği, böbrekte görürsek böbrek yetmezliği oluyor. Hasta diyalize alınmak zorunda kalıyor. Son dönemde görülmeye başlanan beyne pıhtı atılması durumunda ise bu kişiler artık ne yazık ki felç durumunda kalıp, yatağa bağımlı hale geliyorlar. Bundan sonraki hayatlarını daha konforsuz şekilde devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Bacağa pıhtı attığı zaman, özellikle bacakların beslenmesini bozup, bacaklarda kesilmeye kadar giden vakalar olmaya başladı. Halkımız mutlaka aşılarını yaptırıp, bizim verdiğimiz, bilim insanlarının önerdiği tedavileri ve kan sulandırıcıları da gerekli şekilde kullanmaları gerekiyor.”

‘Vaka sayıları daha da artabilir’

Savaşçı ayrıca bir ay içinde vaka sayılarında bir pik yaşanabileceğini de belirterek şöyle devam etti: “Havalar soğuyor, okullar, üniversiteler açıldı. Ayrıca halkımız ne yazık ki yeterli test yaptırmıyor. İki doz inaktif aşılarda tam yeterli koruma yok. Dolayısıyla bir kişi birçok defa çorona virüs ile karşılaşıp hastalığı geçirme durumunda kalabiliyor. Onun için vaka sayıları bir ay içerisinde yine 30 binlerin üzerine, hatta 40 bin, 60 bin civarına çıkabilir.”