FOX, Cumhuriyet ve ANKA’ya Anıtkabir’de engel: ‘Akıl tutulması’

Muhalif yayınlarıyla bilinen FOX TV, Cumhuriyet gazetesi ve ANKA haber ajansı, devletin Anıtkabir’de düzenlediği resmi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine alınmadı.

Üç basın kuruluşunun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon vermemesi nedeniyle törene giremediği belirtildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası “Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür” ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘Akıl tutulması’

İlk olarak FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, törene FOX Haber’in de içinde bulunduğu bazı basın kuruluşlarının alınmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şentürk şöyle dedi: “FOX Haber’in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır…”

Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı törenlerine @FOXhaber ‘in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır… — Doğan Şentürk (@dogansenturk) October 29, 2021

‘Akreditasyon değil sansür’

Anıtkabir’e FOX Haber’in yanı sıra Cumhuriyet ve ANKA’nın girişi de engellendi.

Uygulamaya tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Anıtkabir’deki töreni takip etmek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA’dan meslektaşlarımız İletişim Başkanlığı’nın emriyle içeri alınmadı. Bu yapılan akreditasyon değil sansürdür. Ayrımcılığa son verin, halkın haber alma hakkını çiğnemeyin.”