Diyanet cuma hutbesinde Atatürk’ü anmadı, ‘mesajında’ söz etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünkü cuma hutbesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan söz ederken Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı. Başkanlık, resmi açıklamasında Atatürk’ten söz etti.

Başkanlığın resmi sitesinde yer alan ‘Yaşlılara vefa, rahmet ve mağfiret vesilemizdir’ başlıklı hutbe metninde, yaşlı insanlara nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

Hutbenin sonunda ise Cumhuriyet Bayramı’ndan şu sözlerle bahsedildi: “Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin.”

Hutbede, Türkiye’nin kurucusu, cumhuriyeti ilan eden Atatürk’ten hiç söz edilmemesi dikkat çekti.

Buna karşılık, Diyanet’in Twitter hesabından paylaştığı resmi açıklamasında, Atatürk de yer aldı.

Açıklamanın ilgili kısmında şöyle dendi: “Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Millî mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz.”