Sabiha Gökçen’de dumanlı hava sahası

MESUDE ERŞAN
@mesudersan
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda sigara yasağı ile ilgili kanun açık şekilde ihlal ediliyor. Kapalı alanda sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesine izin veriliyor. Bunun için açık hava ile hiçbir bağlantısı olmayan, dört bir yanı kapalı sigara odası açıldı.
2008’den beri yasak
Türkiye’de 4207 sayılı ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da, 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştı.
Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar (evler) hariç tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Bu yasağın getirilmesindeki temel amaç, sigara kullanmayan kişilerin başkalarının kullandığı sigaranın dumanından zarar görmesini engellemek.
Bunları hatırlayalım
Söz konusu kanuna göre, tütün ürünleri tüketiminin yasak olduğu yerler;
- Kamu hizmet binalarının kapalı alanları,
- Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanları,
- Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçları,
- Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanları,
Ayrıca, özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde de kapalı alanlarında sigara içilmesi yasak.