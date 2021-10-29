Sabiha Gökçen’de dumanlı hava sahası

MESUDE ERŞAN

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda sigara yasağı ile ilgili kanun açık şekilde ihlal ediliyor. Kapalı alanda sigara ve diğer tütün ürünlerinin içilmesine izin veriliyor. Bunun için açık hava ile hiçbir bağlantısı olmayan, dört bir yanı kapalı sigara odası açıldı.

2008’den beri yasak

Türkiye’de 4207 sayılı ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’da, 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştı.

Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar (evler) hariç tüm kapalı alanlarda sigara içmek yasak. Bu yasağın getirilmesindeki temel amaç, sigara kullanmayan kişilerin başkalarının kullandığı sigaranın dumanından zarar görmesini engellemek.

Bunları hatırlayalım

Söz konusu kanuna göre, tütün ürünleri tüketiminin yasak olduğu yerler;