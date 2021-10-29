Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki ‘akreditasyon sansürü’nü eleştirdi: Her gün yeni tuhaflık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki resmi Cumhuriyet Bayramı törenine üç basın kuruluşunun alınmamasına tepki gösterdi.

FOX TV, Cumhuriyet gazetesi ve ANKA haber ajansının muhabir ve kameramanları; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon vermemesi nedeniyle bugün resmi törene alınmamıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), uygulamaya tepki göstermişti.

CHP lideri, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir’e alınmamış. Anıtkabir tarihinde bir ilk. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de ‘Nerem doğru ki’ diyor atasözümüzde…”