AKM açıldı: Erdoğan’dan ‘Gezi’ göndermesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılışındaki konuşmasında, 2013’teki Gezi eylemlerine gönderme yaptı.

İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda bulunan AKM’nin açılışında konuşan Erdoğan, AKM’yi yenilemek için yıllar önce birçok adım attıklarını ancak engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, AKM’nin yıkılmaması yönündeki kampanyaları anımsatarak, kendilerinin AKM’nin yerine çok daha güzelini ve kullanışlısını yapacaklarını söylediklerini aktardı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledik. Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.”