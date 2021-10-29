Akşener’e ‘Bulunduğunuz yer Kürdistan’ diyen esnafa gözaltı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde, “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” diyen kişi gözaltına alındı.

AA’nın Siirt Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Akşener’in dün ilçeye yaptığı ziyarette C.T. adlı esnafın, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer, Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu Kürdistan inkar ediliyor” sözleri üzerine Kurtalan başsavcılığınca ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.’yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sürüyor.