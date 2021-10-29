Akşener’e ‘Bulunduğunuz yer Kürdistan’ deyince gözaltına alınan esnaf serbest

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde “Bulunduğunuz yer Kürdistan’dır” demesinin ardından gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

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Akşener, 28 Ekim’deki Siirt ziyareti sırasında ilçedeki esnafları da ziyaret etmişti. Cemil Taşkesen isimli esnafın Akşener’le diyalogu kameralara yansımıştı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Taşkesen’in “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer, Kürdistan’dır ama ne yazık ki Meclis’te bu Kürdistan inkar ediliyor” sözleri üzerine, Kurtalan başsavcılığınca ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen’i adresinde gözaltına aldı. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, akşam saatlerinde esnafın serbest bırakıldığını duyurdu.