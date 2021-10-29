Son 24 saat: 209 can kaybı, 24 bin 409 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 351 bin 373 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 rakamlarını Twitter hesabından duyurdu. Buna göre bir günde 30 bin 846 kişi iyileşirken, toplam test sayısı 351 bini geçti.

Koca, şunları yazdı: “Gebe ölümleri 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı.”