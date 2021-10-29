Pandemi organ bekleyenleri de vurdu

İzmir’deki organ nakli merkezi koordinatörü Dr. Rahmi Baykan, pandemiyle birlikte organ bağışı sayısında ciddi azalma olduğunu, nakil yapılamayan hastaların ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dr. Baykan, Covid-19’un görülmeye başlanmasıyla birlikte hem organ bağışçılarının hem de organ nakillerinin azaldığını ifade etti.

Baykan şunları söyledi: “Organ bekleyenler yüksek risk grubundaki hastalar oldukları için pandemiden daha çok etkilendiler. Bu hastalara organ temininde güçlük çektik. Donörlerimiz azaldığı için nakillerimiz azaldı. Nakil olmayınca hastalar organ yetmezliğinden hayatlarını kaybetti. Toplam nakil bekleyen hasta sayısı 2019 yılında 26 bin 765 iken 2020’de 23 bin 856’ya düştü. Toplam nakil sayıları ise 2019 yılında 5759 iken 2020 yılında 3851’e geriledi. Ama ihtiyaç yine de çok büyük. Biz kadavradan organ bağışı istiyoruz. Yani aileleri onay verirse beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden aldığımız organlarla nakil sayımızı arttırıp bekleyen hastalara umut olmak ve onlara yaşam vermek istiyoruz.”

‘Ölen kişi Covid-19 ise nakil yapılamıyor’

Beyin ölümü tespitinde de bir düşüşün göze çarptığına dikkati çeken Baykan, 2019’da 2 bin 300 beyin ölümü tespiti varken bu sayının Türkiye genelinde 2020 yılında 1391’e düştüğünü anlattı. Baykan ayrıca ölen kişinin corona virüsü taşıması durumunda organlarının kullanılamadığını ifade etti.

Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak ve İzmir illerini kapsayan bölgedeki vatandaşların organ bağışı konusunda daha duyarlı olduğunu kaydeden Baykan şöyle devam etti: “Canlı bağışlara baktığımızda Türkiye’de bilgisayar ortamında bağış almaya başladığımızdan beri yaklaşık 569 bin civarında organlarını bağışlayan kişi var. İzmir bölgesinde ise 169 bin kişi öldükten sonra organlarının bağışlanmasına izin verdiği için kart düzenlendi. Yapılan tüm bağışçıların neredeyse yüzde 30’u İzmir bölgesinden. En kısa zamanda kadavra vericilerdeki bağışın da artmasını ümit ediyoruz.”