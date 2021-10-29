Kılıçdaroğlu hız kesmiyor: Enerji şirketleriyle faturaları konuşmuş

Son dönemde muhalefet tarzını değiştirerek daha aktif bir görüntü sergilediği değerlendirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, enerji şirketleriyle de görüşerek sorunlara çözüm aradı.

Konuşmalarında sık sık önümüzdeki seçimlerde ‘iktidarın değişeceği’ mesajını veren Kılıçdaroğlu, son aylarda farklı kesimlere yönelik yeni yaklaşımlar geliştirdi.

Bu yönde ilk akla gelenler arsındaki Kanal İstanbul çıkışında, projeye kaynak sağlamayı değerlendiren yabancı kuruluşlara iktidara gelmeleri halinde bunun kendilerine geri ödenmeyeceğini duyuran Kılıçdaroğlu, dolar kurundaki tarihi rekorların ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüşerek, cumhurbaşkanının para politikasına karışmasını izin vermemesini telkin etmişti. CHP lideri son olarak memur ve bürokratlara seslenerek ‘köprüden önce son çıkışı’ göstermişti. CHP lideri birçok kesimle de özel toplantılar düzenlemişti.

Siyaset bilimciler bu tür adımların hepsinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan üst tonda tepki alan Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ı ‘iktidarken muhalefet’ konumuna ittiğine dair değerlendirmeler yapmaya başladı.

CHP liderinin bu yöndeki son hamlesiyse, başta uçuşa geçen doğalgaz ve elektrik faturalarını kontrol altına almak ve genel olarak enerji sektöründeki sorunlara çare üretmek adına, bu alanda üretim, ticaret, dağıtım yapan şirketlerin kurduğu dernekler ile meslek örgütü temsilcileriyle toplantı düzenlemek oldu.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in yazısına göre Kılıçdaroğlu’nun genel merkezden katıldığı çevrimiçi toplantının katılımcıları şöyle: ELDER, PETFORM, Anadolu LPG, EPGİS, HESİAD, TABGİS, KömürDer, GENSED, TMMOB, PÜİS, GÜNDER, ETD, GAZBİR.

Toplantıya katılan 18 kadar sektör oyuncusunun bazılarının, mevcut sisteme radikal denebilecek eleştiriler getirdiği belirtildi.

Zirveye katılan sektör temsilcilerinin görüşleri özetle şöyle:

Kısa vadede fiyat, fatura sorunu çözülmeli. Bu sorun, doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklanıyor. Diğer yandan bakır, alüminyum, demir gibi maden fiyatlarındaki artış da enerji yatırımlarını etkiliyor.

Finansmana erişim çok zorlaştı. Bankalar para vermiyor. Kur artışı herkesi olumsuz etkiliyor.

Sübvansiyon: Elektrik, doğalgaz ve LPG’de sübvansiyon var. Enerji bedelinin iki katına yakın. Sübvansiyon kalksın. İhtiyacı olana destek verilsin.

Arz güvenliği: Her an arz güvenliği sorunu yaşanabilir.

Yatırım ortamı: Yatırım geri dönüş süreleri, fiyat oluşumu bozuldu. Teşvik mekanizmaları çalışmıyor.

Fiyat baskılanmamalı. Ay sonunu beklemeden oyunun kuralları değiştiriliyor.

Dar gelirlerinin enerjiye ulaşım sorunu her geçen gün güçleşiyor. ‘Kırılgan’ aboneler mutlaka sosyal tarifeyle ayakta tutulmalı.

aboneler mutlaka sosyal tarifeyle ayakta tutulmalı. Kademeli tarife sistemine geçilebilir. Belli tüketimlere göre örneğin üç kademeli tarife uygulanırken, vergisi de ona göre düzenlenebilir.

Kamuda eşgüdüm yok.

Kılıçdaroğlu, herkesi dinleyip not aldıktan sonra görüşlerini de paylaşmış. Fiilen serbest piyasanın olmayışı, kademeli fatura önerisi, plansızlık konularına değinerek, “Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılmaması gerekiyordu” demiş.

Toplantıda temsil edilen dernek ve örgütlerin içinde, Kılıçdaroğlu’nun “5’li çete” diye andığı holdinglerin enerji şirketlerinin yanısıra daha büyük sermaye gruplarının şirketlerinin de bulunduğu belirtildi.