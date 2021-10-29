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Yaramazlara biraz batar!

Denizli’deki 29 Ekim kutlamasında Şebnem Şirin anıldı

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki geçit töreninde önceki gün boğazından bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin unutulmadı. Denizli Kadın Platformu üyeleri Şirin’in fotoğraflarını taşıyarak yürüdü.

Fotoğraf: DHA

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak’ta yaşayan 25 yaşındaki Şirin’in evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti. Sağlık ekipleri Şirin’i evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.


Yakalanan 25 yaşındaki Furkan Zıbıncı ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Zıbıncı dün tutuklanmıştı. Şirin’in dünkü cenazesinden sonra bir grup kadın oturma eylemi yapmıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının kortej yürüyüşüne Denizli Kadın Platformu üyeleri de katıldı. Platform üyelerinin elinde Şirin’in fotoğrafları vardı.

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