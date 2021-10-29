AKP’nin İstanbul il başkanı: 2053’e kadar oyumuz yüzde 35’in altına düşmez

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, 2053’e kadar partisinin oy oranının yüzde 35’in altına düşmeyeceğini söyledi.

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Habertürk yazarı Kübra Par’a konuşan Kabaktepe, “Oy oranınız şu an nasıl? İstanbul seçimleri yarın yapılacak olsa yine kaybeder misiniz” sorusunu yanıtladı.

AKP’li yönetici, iki buçuk ay önce araştırma yaptırdıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranının 1 ila 5 puan arasında düştüğünü savundu.

Kabaktepe, seçmende CHP’li İBB başkanı için, “Denedik ama olmadı” düşüncesinin yaygınlaştığını belirterek, “Bizim parti olarak oy oranımız yüzde 39; ‘cumhur ittifakı’ oyu ise yüzde 45-46 düzeyinde” dedi.

AKP’li il başkanı şöyle devam etti: “Bu tablo bize 2023’ü kazandıracak diye düşünüyorum. Hatta projeksiyon yaptık, yurt genelinde 2053’e kadar AK Parti’nin oyu yüzde 35’in altına düşmüyor. Muhalefet dediği gibi seçimi kazanıp parlamenter sisteme geçse bile biz ya birinci partiyiz ya da bizsiz yapamazlar. Zaten Suriye tezkeresine, ‘Hayır’ dedikleri için CHP tabanından bile bize oy gelecek.”