Akşam Postası / 28 Temmuz 2023

Akbelen’de konuşup arabaya binen Kılıçdaroğlu, köylülerin itirazıyla geri döndü

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylülerin direnişine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yaptıktan sonra alandan gitmek istedi.

İmamoğlu, ‘yeni bir siyasi örgütlenme mimarisi’ önerdi

CHP’de ‘değişim’ isteyenlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaleme aldığı yazıda siyasetin dışlayıcı bir yapıya büründüğünü belirtirken, partilerdeki ‘elitler’e vurgu yaptı.

Kesim alanına gitmek isteyen İkizköylülere jandarmadan biber gazı: Üç gözaltı var

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylüler, jandarma tarafından biber gazıyla engellendi.

CHP’li Tanal, Akbelen’de yuhalanmayı başardı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilere destek için bölgeye giden CHP’lilerden Mahmut Tanal eylemcilerce yuhalandı.

Limak’ın patronu çevreci vakıf WWF-Türkiye’nin mütevelli heyeti üyesiymiş

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni uğruna ağaç kıyımı yapan Limak Holding’in patronu Ebru Özdemir ‘WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ mütevelli heyeti üyesi çıktı. Vakıf, Özdemir’i üyelikten çıkarmak için harekete geçti.

MB’ye atanan Akçay, ‘Aynı iktidarla ekonomi politikaları değişmez’ demiş

Merkez Bankası (MB) başkan yardımcılığına getirilen Cevdet Akçay, seçimden önce iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmiş: “Aynı iktidar devam ederse ekonomi politikaları değişmez.”

MB’deki değişiklikler sonrası borsa: Yeni rekor geldi

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, dünkü Merkez Bankası atamaları sonrası güne yüzde 4’e yakın yükselişle başladı. BIST-100 endeksi de 7000 seviyesine yaklaşarak rekor tazeledi.

İYİ Partili vekil: Eskişehir’de AKP-MHP desteklenebilir

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “Bence Eskişehir’de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur” dedi.

Başkentte iki şehir hastanesi 11 hastaneyi yuttu: ‘Dışkapı’ da kapatılıyor

Ankara’da Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kapatılıyor. Sağlık Bakanlığı hastanenin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını açıklasa da bu raporu gören yok. Bakanlık, ayın sonunda kapısına kilit vurulacak hastanenin yıkılarak yerine 600 yataklı yeni bir hastane yapılacağını duyurmuştu.

H.K.G’nin kemik yaşını büyüten doktor yurt dışına kaçmış

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken ‘evlendirilmesine’ ilişkin davada, H.K.G’nin kemik yaşını büyük gösteren doktorun yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Mevduat faizleri bir ayda 12 puan geriledi

Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 30,4 seviyesine geriledi. Böylelikle faizler, bir ayda 12 puan gerilemiş oldu.

Bugünden itibaren aracını satan ek MTV’den kurtulamayacak

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) ödemeyenler araçlarını trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya araçlarını yurt dışına çıkaramayacak. Bugünden itibaren aracını satanlar ek MTV’yi de ödemek zorunda.

Netflix, grevi takmadı: 2 milyon lira maaşla yapay zeka uzmanı arıyor

Hollywood’da senaristler ve oyuncuların yapay zekaya karşı önlem isteğiyle çıktığı grev sürerken Netflix yeni bir yapay zeka uzmanı aradığını duyurdu. Maaş da dolgun: Yıllık 900 bin dolar (yaklaşık 24 milyon lira).

İstanbul Sultangazi’de orman yangını

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.