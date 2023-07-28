Yılmaz ‘müjdeyi’ verdi: Yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu savunarak, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti.

Yılmaz, NTV’deki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Enflasyon beklentilerimizin elbette üstünde. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık? Depremin de etkisi var.

*Kurlarda uzun süre istikrarlı bir seyir vardı. Son dönemde kur reel bir zemine gelmiş oldu. 15 milyar dolar Merkez Bankamız son dönemde rezerv biriktirdi. Kurlardaki yükseliş enflasyonist bir etki yaptı ve beklentilerimizi güncellememiz gerekti.

*İhracat finansmanı için 3 milyar, deprem finansmanı için 8,5 milyar dolar gelecek Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan anlaşma doğrultusunda. Hazine gerekli görüşmeleri yürütüyor. Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz.

*11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi.

*Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.

*Kur korumalı mevduat kurun aşırı istikrarsızlaştığı dönemde devreye girdi. Tabiatı itibarıyla geçici bir mekanizma. Bugün geldiğimiz noktada hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil. Şu anda böyle bir gündemimiz yok.