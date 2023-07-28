CHP’li Tanal, Akbelen’de yuhalanmayı başardı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilere destek için bölgeye giden CHP’lilerden Mahmut Tanal eylemcilerce yuhalandı.

Tanal bir eylemciyi provokatörlükle suçladı. Görsel: Twitter / Hakan Tosun

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Beşinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Akbelen’e giden heyetteki Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik” deyip yürüdü.

Eylemcinin, “Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız” demesi üzerine geri dönen Tananl bu kez şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün.”

Bunun üzerine eylemciler Tanal’ı yuhaladı ve alandan çıkmasını istedi.

CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren vatandaşa:



"Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün" #AkbeleneDokunma pic.twitter.com/1lSX73UF9p — Hakan Tosun (@HakanTosunn) July 28, 2023

Kılıçdaroğlu da protesto edildi

Alana gidip konuşma yapan Kılıçdaroğlu, arabasına binip ayrılmak isteyince yurttaşlar tarafından protesto edildi. CHP lideriyle birlikte kesim alanına gitmek isteyen yurttaşlar arabanın önünü kesti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girdi. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun kesim alanındaki görüntüleri CHP tarafından basına servis edildi.