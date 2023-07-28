Akbelen’de konuşup arabaya binen Kılıçdaroğlu, köylülerin itirazıyla geri döndü

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylülerin direnişine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklama yaptıktan sonra alandan gitmek istedi.

Kılıçdaroğlu, halkın protestoları sonrası geri dönüp kesim alanına gitmek zorunda kaldı.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Beşinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

‘Buraya tekrar geleceğim’

Direniş alanını ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı:

*Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum. Boşuna mı ‘Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor’ diyordum. Bunun için söylüyordum.

*Sizin mücadeliniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadele hak mücadelesidir. Hak mücadelesi koleftif bir mücadeledir. Ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Buraya tekrar geleceğim.

‘Arabaya değil, barikata‘

Bölgedeki belgeselci ve gazeteci Kazım Kızıl ile Hakan Tosun’un aktardığına göre CHP lideri açıklama yaptıktan sonra arabasına binip alandan gitmek istedi.

Köylülerin “Kesim yerine gidelim, durduralım kesimi” talebine “Bakacağız duruma, ona da bakacağız” diyen Kılıçdaroğlu’nun arabasının önü kesildi.

Kılıçdaroğlu, halkın “Arabaya değil, barikata” sloganları sonrası kesim alanına gitme kararı almak zorunda kaldı.

SON DAKİKA!

Konuşmaların sonunda kesim alanına girmeden gitmeye çalışan Kılıçdaroğlu protesto edildi! Kılıçdaroğlu protestoların sonunda geri dönmek zorunda kaldı!



#AkbeleneDokunma pic.twitter.com/B7NFrEsH5Z — Hakan Tosun (@HakanTosunn) July 28, 2023

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girdi. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etti. Üç kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu’nun kesim alanındaki görüntüleri CHP tarafından basına servis edildi.