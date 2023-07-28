H.K.G’nin kemik yaşını büyüten doktor yurt dışına kaçmış

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken ‘evlendirilmesine’ ilişkin davada, H.K.G’nin kemik yaşını büyük gösteren doktorun yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Solda Kadir İstekli, sağda Yusuf Ziya Gümüşel.

Davada, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl altı aya kadar, H.K.G’nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkındaysa ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı‘ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

ANKA’nın haberine göre H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için sahtecilik yaptığı gerekçesiyle üçü kamu görevlisi yedi kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılığın 28 sayfadan oluşan iddianamesi, İstanbul Anadolu 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 11 Eylül 2023 tarihinde görülecek.

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının sahte raporla büyütülmesinde rol alan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler hakkında istenen cezalar belli oldu. Buna göre nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp, iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan üç yıldan sekiz yıla kadar ceza istendi.

Rolleri anlatıldı

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının büyütülmesi olayında sanıkların rolü de anlatıldı. İstekli’yle altı yaşında dini nikahla evlendirilen ve 14 yaşında aynı evde kalmaya başlayan H.K.G., 5 Aralık 2012’de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayeneye gitti ancak onun yerine başkası röntgen çekimine sokuldu. Kemik yaşına ilişkin 10 Aralık 2012’de hazırlanan raporda H.G.K.’nin kemik yaşının 21 olduğu öne sürüldü.

İddianameye göre, H.K.G.’nin hakkında bu raporu alabilmesi için Kadir İstekli ve vakfın çalışanı Mehmet Emin Marangoz, H.K.G.’yi hastaneye beraber götürdü. Hastanede giriş işlemlerini Marangoz yaptı. Hastanedeki işlemler sırasında İstekli ve Marangoz’a hastane çalışanı Kubilay Şimşek yardım etti. Sahte röntgen işini de Şimşek ayarladı.

İddianamede, H.K.G.’nin sahte raporun düzenlenmesini sağlayan muayene işlemine ilişkin ifadesi yer aldı.

Röntgeni çeken sağlıkçı öldü

H.K.G.’nin kemik yaşının tespit edilmesi için röntgeni çeken sağlıkçının Mustafa Sarıtaş olduğu ve 10 Aralık 2022’te Sarıtaş’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianameye göre H.K.G.’yi görmeden çekilen röntgen üzerinden incelemede bulunan nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp’ti. Özalp, H.K.G.’nin 21 yaşında olduğuna ilişkin tespit yaptı. Yine H.K.G.’ye ilişkin Çocuk ve Erken Psikoloji doktoru Melek Gözde Luş da 21 yaşla uyumlu ruhsal gelişim gösterdiğine ilişkin raporda değerlendirmede bulundu. İç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker de H.K.G.’ye ilişkin fiziki muayene yapmadan teşhiste bulundu.

İddianamede, Mahir Orhan Beker’in Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturmada ifade verdiği ve 15 Haziren 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtığı tespitine yer verildi.