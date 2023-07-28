Bugünden itibaren aracını satan ek MTV’den kurtulamayacak

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) ödemeyenler araçlarını trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya araçlarını yurt dışına çıkaramayacak. Bugünden itibaren aracını satanlar ek MTV’yi de ödemek zorunda.

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MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçen hafta Meclis başkanlığına sunulmuştu.

Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödeyecek.

Uygulamaya ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuzda tamamlayacak araç sahiplerinin ek MTV ödemelerini ağustos ve kasım sonuna kadar iki eşit taksitte yapması planlanıyor.

Yasanın çıktığı 28 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sicile ilk defa kaydedilecek taşıtlara ilişkin ek MTV’yse bu taşıtların MTV’siyle birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV mükellefiyeti baki

Ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Yasanın yayım tarihinden sonra taşıtın satış veya devrinin yapılması ek MTV mükellefiyetini değiştirmeyecek. Satıcı, ek MTV’yi de ödemek zorunda.

Yasada durum şöyle anlatıldı:

“(C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21/8/2023 tarihinde (D)’ye devretmiştir. Bu durumda, devir işlemi 7456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacaktır.”

Mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde, deprem tarihi itibarıyla tescilli taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den istisna tutulacak.