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Yaramazlara biraz batar!

Hükümet kaynağı buldu: Bu yıl çifte MTV ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl iki defa ödenecek.

Fotoğraf: AA

Ek MTV, bu yıl alınacak ve halihazırda trafiğe kayıtlı tüm araçlar için geçerli.


Normalde MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

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