Hükümet kaynağı buldu: Bu yıl çifte MTV ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl iki defa ödenecek.
Ek MTV, bu yıl alınacak ve halihazırda trafiğe kayıtlı tüm araçlar için geçerli.
Normalde MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.
Yaramazlara biraz batar!
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl iki defa ödenecek.
Ek MTV, bu yıl alınacak ve halihazırda trafiğe kayıtlı tüm araçlar için geçerli.
Normalde MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.
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