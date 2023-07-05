Hükümet kaynağı buldu: Bu yıl çifte MTV ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl iki defa ödenecek.

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Ek MTV, bu yıl alınacak ve halihazırda trafiğe kayıtlı tüm araçlar için geçerli.

Normalde MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.