Altı otomobil markasında yüzde 15’e varan zamlar

Dövizin etkisiyle altı otomobil markası daha yüzde 15’lere varan zam oranlarını açıkladı.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Merkez Bankası’nın son faiz kararının yetersiz bulunması nedeniyle kurların artışı sürüyor. Zamlar da haliyle devam ediyor.

Temmuzun ilk haftasında beş otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 18’e varan zamlar gelmişti.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan bugün altı otomobil markasının zam oranlarını şöyle duyurdu:

Volkswagen’in Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 6-8.

Peugeot’un 208, e-208, 2008, 308, 3008, 408, 508, Rifter ve Partner Van modellerine yüzde 12-15.

Citroen’in C3, C-Elysee, C3 Aircross, C4, e-C4, C4X, e-C4X, C5 Aircross, Berlingo ve Berlingo Van modellerine yüzde 10-12.

Skoda’nın Fabia, Kamiq, Scala ve Octavia modellerine yüzde 8-9.

Leapmotor’ın T03 modeline yüzde 15,3.

Renault ve bünyesinde Dacia’nın 12 modeline ortalama yüzde 12.