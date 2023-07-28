Kesim alanına gitmek isteyen İkizköylülere jandarmadan biber gazı: Üç gözaltı var

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylüler, jandarma tarafından biber gazıyla engellendi.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Beşinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

Bugün alana giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptıktan sonra ayrılmak istemiş, köylülerin itirazı üzerine kesim alanına gitme kararı almıştı.

Alanda bulunan belgeselci Hakan Tosun’un aktardığına göre Kılıçdaroğlu’yla birlikte kesim alanına giden köylülere jandarma, biber gazı sıktı.

SON DAKİKA!

Kılıçdaroğlu 'ya birlikte kesim alanına girmek isteyenlere esker biber gazlıyla jopla müdahale etti.! #AkbeleneDokunma pic.twitter.com/WKh7IOko6c — Hakan Tosun (@HakanTosunn) July 28, 2023

Belgeselci Kazım Kızıl, Yeşil Sol Parti Milletvekili Burcu Gül Çubuk’un gözaltına alınmaya çalışıldığını kaydetti.

Akbelen’de jandarma müdahalesi. Milletvekili Burcu Gül Çubuk da jandarma tarafından düşürülerek barikatın arkasına alındı. Çubuk, vekil olmasının anlaşılması üzerine bırakıldı. TOMA ve biber gazının kullanıldığı müdahalede çok sayıda kişi etkilendi. #AkbeleneDokunma pic.twitter.com/0ab1dloCk5 — Ka (@kazimkizil) July 28, 2023

Tosun’un aktardığına göre en az üç kişi gözaltına alındı. İkizköy davası avukatı İsmail Hakkı Atay yapılan işlemin anayasal bir suç olduğunu, gözaltına alınların serbest bırakılması ve kesimin durması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girdi. Kılıçdaroğlu’nun kesim alanındaki görüntüleri CHP tarafından basına servis edildi.