Akbelen’de yuhalanan CHP’li Tanal, Twitter’da kendini haklı çıkarmaya girişti

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını savunan eylemcilerce yuhalanan CHP’li Mahmut Tanal, ‘güvenlik güçlerinin de mağdur edildiğini’ söylediği için kendisine ‘birtakım siyasi oluşumların mensuplarının sataştığını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, maden sahasını genişletmek için beş gün önce jandarma eşliğinde ağaç kıyımına başladı.

Akbelen’de ağaç kıyımına karşı eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Akbelen’de direniş devam ederken, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Akbelen’e giden heyetteki Tanal, eylemcilerle tartıştı.

Tanal, bir eylemciye “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün” dedi. Bunun üzerine eylemciler Tanal’ı yuhaladı ve alandan çıkmasını istedi.

Tanal, Twitter’da da kullanıcılar tarafından topa tutulurken yaptığı açıklamayla kendini ‘haklı çıkarmaya’ çalıştı.

“Güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini” söylediği için kendisine sataşıldığını söyleyen Tanal, bunu da eylemcilerin değil ‘birtakım siyasi oluşumların mensuplarının’ yaptığını öne sürdü.

Tanal, şunları kaydetti:

*Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı’nda tatsız bir hadise yaşadık. Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık. Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken “Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır” şeklinde değerlendirmede bulundum.

*İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım. Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, ‘asker ve polis savunuculuğu yaptığım‘ yönünde bana sataşmada bulundu. Sosyal medyada “CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dan, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün” başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir.