Başkentte iki şehir hastanesi 11 hastaneyi yuttu: ‘Dışkapı’ da kapatılıyor

Ankara’da Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kapatılıyor. Sağlık Bakanlığı hastanenin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını açıklasa da bu raporu gören yok. Bakanlık, ayın sonunda kapısına kilit vurulacak hastanenin yıkılarak yerine 600 yataklı yeni bir hastane yapılacağını duyurmuştu.

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Ankara Tabip Odası (ATO), bakanlıktan hastanenin deprem raporunu talep etmelerine rağmen paylaşılmadığını belirterek, “Böyle bir rapor yok” dedi.

Hastane 1964’de dönemin çalışma bakanı Bülent Ecevit tarafından açılmıştı.

ATO şunları kaydetti: “İhale ve ihaleyi alan firmalar yönünden de birçok soru işareti barındıran süreç sonunda yıkılacak hastanede çalışan meslektaşlarımız, sağlık çalışanları uzun süredir maddi ve manevi açıdan mağduriyet yaşıyor. Hem Yıldırım Beyazıt Dışkapı hem de Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalan sağlık çalışanları adeta cezalandırıldı, mobbinge uğradı ve birçok hak kaybı yaşadı.”

İki şehir hastanesi, Ankara’daki 11 hastaneyi yuttu

Ankara’da 2019’da açılan Bilkent Şehir Hastanesi nedeniyle altı, 2022 yılında tamamlanmadan açılan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle de beş hastane kapatıldı.

ATO açıklamasında şöyle denildi: “Kentin belleğinde önemli yer tutan, gelenek oluşturan, sadece Ankara halkına değil çevre illere ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet veren referans hastaneleri, 25 yıllık kira bedelleri ve imtiyazlarla ağır bir maliyeti olan şehir hastanelerine nakledildi, nakledilecek. Yıkımı seçim sonrasına bırakılan hastanelerde taşınma süreci yeni mağduriyetlere yol açmamalı. Meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının talepleri dikkate alınarak atamaları yapılmalı. İstek dışında hiçbir görevlendirme yapılmamalı.”