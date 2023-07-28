CHP’li Başarır da Akbelen’de kendini yuhalatmayı başardı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı ağaçlarını korumaya çalışan eylemcilere destek için bölgeye giden CHP’lilerden Ali Mahir Başarır, kendisine sitem eden yurttaşa parmak salladı. Eylemciler Başarır’ı yuhaladı.

Görsel: Twitter

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Beşinci günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

Alanda bulunan fotomuhabir Mert Can Bükülmez’in paylaştığı videoya göre bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Akbelen’e giden heyetteki Başarır, eylemci bir yurttaşla tartışıyor.

Anlaşılmayan diyalogda yurttaşın Başarır’a sitem ettiği görülürken CHP’li vekil parmağını sallayarak “Bağırma bana. Bana bağırma. Bana bağırma” dediği duyuluyor.

Bu sözler üzerine arkasına dönüp giden Başarır, eylemciler tarafından yuhalanıyor.

#AkbeleneDokunma CHP'li mv. Ali Mahir Başarır, Akbelen direniş alanında yurttaşlarla tartışmaya girdi ve bir kadına karşı sert tavrı direnişçiler tarafından tepkiyle karşılandı. pic.twitter.com/0fyUftJILy — Mert Can Bükülmez (@mertcanbukulmez) July 28, 2023

Tanal da yuhalanmıştı

Alana giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da kendisine sitem eden bir yurttaşa “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik” deyip yürümüştü.

Eylemcinin, “Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız” demesi üzerine geri dönen Tanan bu kez şu ifadeleri kullanmıştı: “AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün.”

Bunun üzerine eylemciler Tanal’ı yuhaladı ve alandan çıkmasını istemişti.

Kılıçdaroğlu da protesto edildi

Alana gidip konuşma yapan Kılıçdaroğlu, arabasına binip ayrılmak isteyince yurttaşlar tarafından protesto edilmişti. CHP lideriyle birlikte kesim alanına gitmek isteyen yurttaşlar arabanın önünü kesmişti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yanındaki CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve birkaç yurttaşla kesim alanına girmişti. Kılıçdaroğlu’yla birlikte alana girmek isteyen yurttaşlara jandarma biber gazı ve copla müdahale etmişti. Üç kişi gözaltına alınmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun kesim alanındaki görüntüleri CHP tarafından basına servis edildi.