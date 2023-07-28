MB’ye atanan Akçay, ‘Aynı iktidarla ekonomi politikaları değişmez’ demiş

Merkez Bankası (MB) başkan yardımcılığına getirilen Cevdet Akçay, seçimden önce iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmiş: “Aynı iktidar devam ederse ekonomi politikaları değişmez.”

Görsel: Youtube

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu bağlamda ‘atılacak adımları kabullendiğini’ söylemişti.

Son olarak dün gece Erdoğan tarafından MB’nin üç başkan yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Değişiklikler başkan Gaye Erkan’ın kendi ekibini kurduğuna işaret ediyor.

Bu sabahsa ünlü bir ekonomist olan Cevdet Akçay’ın, genel seçimlerden önce iktidarın politikalarını eleştirdiği videolar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Yaklaşık yedi ay önce Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek’ programına katılan Akçay, “İktidar devam ederse, hem cumhurbaşkanlığı hem meclisi aynı şekilde muhafaza edebilirlerse, bence buna yaptıkları şeyin tasdiki olarak bakacaklar. Zaten politika faizine egzojen (dışsal değişken) muamelesi yapıyorlar. Dolayısıyla bir ‘quantum leap’ olması lazım.”

Akçay, Altaylı’nın “Seçimi kazanırlarsa ‘Biz burada zırvaladık, daha realist davranalım’ demezler mi” sorusunu şöyle yanıtlamış: “Yok sanmıyorum hayır. Öyle düşünmeleri için bir sebep yok ortada.”

Söz konusu açıklama 45’inci dakikadan itibaren başlıyor.

Akçay, Altaylı’yla başka bir programda AKP hakkında şunları demiş: “2002’den 2019’a kadar baktığınızda bir tane kazanan var, en zengin yüzde 20. AKP’nin yarattığı orta sınıf şu an zarar görüyor ciddi şekilde.”

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Babacan’ın Youtube programına da katılan Cevdet Akçay, Erdoğan’ın ‘nas’ söylemiyle ilgili şunları demiş: “Dünyevi ile uhreviyi birbirine karıştırmamak lazım. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Merkez Bankası’nın yapacağı şey çok dünyevi bir iş. Buna uhreviyi karıştırmayın. O zaman çok karmaşık bir hal alıyor mevzu.”