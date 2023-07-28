Şimşek: Rasyonel politikalar meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen kredi risk primini (CDS) paylaşarak, “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” dedi.

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Bakan Şimşek’in göreve gelişinin ardından Merkez Bankası başkanı değişmiş, son olarak başkan yardımcılıklarına da yeni bir ekip getirilmişti. Ayrıca politika faizi yüzde 17.5’e yükseltilmişti.

Şimşek, bu değişiklikleri ‘rasyonel politikalar’ diye vurgulayarak, bu adımların meyvesini verdiğini söyledi.

Bakan Şimşek’in Twitter hesabındaki ilgili paylaşımı şöyle:

“Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler (risk primi – Türkiye’nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü.”