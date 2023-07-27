Merkez Bankası’ndaki yeni atamalara övgü

Merkez Bankası’na (MB) yeni atanan isimlere övgü geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geceyarısı kararnamesiyle MB’nin üç başkan yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Değişiklikler başkan Gaye Erkan’ın kendi ekibini kurduğuna işaret ediyor.
Erdoğan’dan Erkan’a güvenoyu
Yeni yönetime uygun bulunan bu isimlere sosyal medyadan övgü dolu sözler geldi.
Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash atamaları ‘son derece olumlu’ bularak şöyle yazdı: “Cevdet Akçay muhteşem bir ekonomist ve düşünce adamı. Hatice Karahan mükemmel. Fatih Karaman New York Merkez Bankası’dan. Bu, MB’de köklü bir değişime bir işaret ediyor. Erdoğan’dan Gaye Erkan’a çok güçlü bir güvenoyu.”
‘Liyakatli seçimler’
Eski MB baş ekonomistlerinden Hakan Kara da değişiklikleri ‘son dönemin en önemli atamaları’ diye niteleyip ‘liyakatli’ buldu.
Ekonomi yazarı Uğur Gürses de “Enflasyonu patlatan ekip gitmiş, üç iyi özgeçmişi olan isim gelmiş” ifadesini kullandı.
Diğer bazı övgüler şöyle:
Ne olmuştu?
Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.
Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, hazine ve maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının yeniden ‘normalleşmesinin’ önü açıldı. Şimşek yeni yaklaşımına uygun kadrolar istedi.
Bu doğrultuda MB başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.