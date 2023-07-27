Merkez Bankası’ndaki yeni atamalara övgü

Merkez Bankası’na (MB) yeni atanan isimlere övgü geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geceyarısı kararnamesiyle MB’nin üç başkan yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Değişiklikler başkan Gaye Erkan’ın kendi ekibini kurduğuna işaret ediyor.

Erdoğan’dan Erkan’a güvenoyu

Yeni yönetime uygun bulunan bu isimlere sosyal medyadan övgü dolu sözler geldi.

Türkiye uzmanı Britanyalı ekonomist Timothy Ash atamaları ‘son derece olumlu’ bularak şöyle yazdı: “Cevdet Akçay muhteşem bir ekonomist ve düşünce adamı. Hatice Karahan mükemmel. Fatih Karaman New York Merkez Bankası’dan. Bu, MB’de köklü bir değişime bir işaret ediyor. Erdoğan’dan Gaye Erkan’a çok güçlü bir güvenoyu.”

This is a big positive. Cevdet Akcay is a superb economist and thinker. Hatice Karahan is excellent. Fatih Karahan is from the NY Fed. This a a sea change at the Turkish central bank. Massive vote of confidence in Erkan from Erdogan. https://t.co/qBiEsV909z — Timothy Ash (@tashecon) July 27, 2023

‘Liyakatli seçimler’

Eski MB baş ekonomistlerinden Hakan Kara da değişiklikleri ‘son dönemin en önemli atamaları’ diye niteleyip ‘liyakatli’ buldu.

Bana göre son dönemin en önemli atamaları. TCMB’nin tepe yönetimine yapılan bu liyakatli seçimlerin kurumun geneline yayılmasını temenni ediyorum. Yeni atanan arkadaşlara başarılar diliyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/9lvhuZsyn1 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 27, 2023

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de “Enflasyonu patlatan ekip gitmiş, üç iyi özgeçmişi olan isim gelmiş” ifadesini kullandı.

Diğer bazı övgüler şöyle:

Cevdet Akçay.



Görüp görebileceğiniz en kaliteli isimlerden bir tanesi daha geldi pic.twitter.com/I58myC6RJd — K,Selcuk. (@polonyalioglu) July 27, 2023

Ve o, ders vermek için geldi.

Osman Cevdet Akçay, artık TCMB Başkan Yardımcısı.

Aşağıdaki 57 saniyeyi izlemenizi tavsiye ederim. https://t.co/o1esR6cT8z — İbrahim Ethem Afacan (@ibrahim___ethem) July 27, 2023

Osman Cevdet Akçay gibi bir ekonomistin TCMB Başkan Yardımcısı olarak atanmasını değişimin net göstergesi olarak değerlendirebiliriz. — Solakoğlu (@solakogIu) July 27, 2023

Gecikmelide olsa

eski kadroların değişmesi olumlu..

Özellikle O.Cevdet Akçay piyasanın seveceği isim…



hayırlı olsun https://t.co/I5CEHcNx6D — Selçuk Gönençler (@xtraderx_) July 27, 2023

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay’ın (@cakcay01) atanmasına çok sevindim.



Kendisi ekonomi alanında süper değil, über donanımlı bir hocadır.



Bu defa gerçekten doğru işler yapılıyor gibi. Piyasa doğru işlerin hakkını fazlasıyla verecektir.… — Dr. Şerafettin Arslan, SMMM (@Dr_Arslan_SMMM) July 27, 2023

Ne olmuştu?

Ekonomide yeni bir model deneyip başarısız olan iktidar, seçim öncesi para politikasını değiştirmektense piyasa dışı düzenlemeler ve MB’nin ‘arka kapı’ satışlarıyla TL’deki değer kaybını yavaşlatmaya çalışıyordu.

Seçimden sonraysa işleri toparlaması için Mehmet Şimşek, hazine ve maliye bakanlığına getirildi. Böylece ekonomi politikalarının yeniden ‘normalleşmesinin’ önü açıldı. Şimşek yeni yaklaşımına uygun kadrolar istedi.

Bu doğrultuda MB başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı.