Merkez Bankası’ndaki değişiklikler: Gaye Erkan ekibini kuruyor

Merkez Bankası’ndaki (MB) geceyarısı operasyonu başkan Gaye Erkan’ın kendi ekibini kurduğuna işaret ediyor.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararnamesiyle üç MB başkan yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı.

Görevden alınan isimlerin atanma tarihleri şöyle:

Emrah Şener, 2 Eylül 2016 (Dönemin MB başkanı Murat Çetinkaya, hazine ve maliye bakanı Naci Ağbal)

Taha Çakmak, 13 Ekim 2021 (Dönemin MB başkanı Şahap Kavcıoğlu, hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati)

Mustafa Duman, 30 Mart 2021 (Dönemin MB başkanı Şahap Kavcıoğlu, hazine ve maliye bakanı Nureddin Nebati).

MB yardımcılığına yeni atanan isimlerse şöyle:

Osman Cevdet Akçay;

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu. New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D dereceleri aldı. Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi’de baş ekonomist olarak 2018’e kadar çalıştı. Araştırma alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon ve Türkiye ekonomisi.

Fatih Karahan;

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine uzmanlaştı. 2012’den bu yana New York Merkez Bankası Para Politikası Araştırma Birimi İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları’nda ekonomist olarak çalışıyordu.

Hatice Karahan;

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun. Aynı üniversitede İktisat yüksek lisansı yaptı. 2006’da Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) danışmanlık görevi yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015’te İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde kurucu bölüm başkanı oldu. 2020’de profesör unvanı aldı. 2017’de T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanarak ekonomiden sorumlu danışman oldu. Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak iki yıl görev yaptı.